Spara colpi in spiaggia con una pistola a salve: denunciato 30enne

Momenti di paura sul lungomare di Latina, dove alcuni bagnanti hanno segnalato al 112 l’esplosione di colpi d’arma da fuoco provenienti dalla spiaggia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina, che hanno individuato il presunto responsabile: un 30enne residente a Roma, in compagnia di alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi mentre stava pescando sulla battigia, utilizzando una pistola scacciacani. Le detonazioni, però, hanno generato panico tra i presenti, spingendo diversi cittadini a chiamare le forze dell’ordine.





Durante il controllo, il trentenne ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri sia la pistola a salve sia una replica softair priva del tappo rosso di sicurezza, entrambe sequestrate.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i frequentatori del litorale.