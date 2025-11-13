Botte su Lungomare Caboto, scattano quattro denunce

Scattano quattro denunce a Gaeta. I soggetti, tutti e quattro stranieri, sarebbero indiziati di aver preso parte ad una rissa avvenuta lo scorso 4 novembre.

Il tutto avvenuto in prima serata, intorno alle 21 in via Lungomare Caboto. Sul posto, gli agenti di polizia intervenuti avevano trovato, nei pressi di una frutteria, due feriti e alcune cassette con la merce rovesciate sul marciapiede.





A quanto pare, il tutto, avrebbe avuto inizio con un semplice diverbio tra due persone, poi degenerato fino ad essere arrivati alle mani con tanto di supporto da parte dei partecipanti di ambo gli schieramenti.

Dalle testimonianze raccolte, ci sarebbe stato anche un coltello estratto da una delle persone coinvolte, ma gli stessi agenti hanno reso noto che non hanno rinvenuto tale arma sul luogo della rissa.

Al termine delle indagini, i quattro partecipanti alla rissa sono stati identificati, denunciati e accompagnati presso il Pronto Soccorso per le cure del caso. Tutti hanno avuto lievi conseguenze fisiche, al netto di uno che è ancora ricoverato presso il reparto di ortopedia con una prognosi di 30 giorni.