Ruba oltre 500 euro di cibo e cosmetici, donna denunciata ad Aprilia

Nella giornata di martedì i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno deferito in stato di libertà una cittadina tunisina di 43 anni, accusata del reato di furto aggravato.

I carabinieri sono intervenuti presso un esercizio pubblico di Aprilia, dove il personale addetto alla sicurezza aveva bloccato l’indagata, sorpresa, poco prima, dopo aver asportato generi alimentari e cosmetici del valore complessivo di 565 euro.





Oltre a denunciare la donna all’autorità giudiziaria, i militari dell’Arma hanno recuperato la merce asportata, restituendola al legittimo proprietario.