Latina, i carabinieri tornano a commemorare la strage di Nassiriya

Nella mattinata mercoledì davanti al Comando provinciale dei carabinieri di Latina, in largo Caduti di Nassiriya, è stata celebrata la consueta commemorazione della strage a cui è intitolata l’area pubblica, avvenuta la mattina del 12 novembre 2003 nella predetta città irachena di Nassiriya, quando una violenta esplosione dilaniò la base militare italiana.

Il tragico evento rappresenta l’attentato più grave subito dai nostri contingenti schierati nelle missioni di pace, condotte in tante aree di crisi e contro il terrorismo transnazionale. Nella circostanza, persero la vita 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, 5 militari e 2 civili, oltre a 9 iracheni (tra cui i due autori dell’attentato). “L’estremo sacrificio rappresenta il simbolo dell’impegno profuso dall’Arma dei carabinieri per la sicurezza, la pacificazione e la stabilità in aree sensibili, consentendo alle popolazioni oppresse di poter sperare in un futuro migliore”, sottolinea il Comando provinciale.





Il comandante Christian Angelillo, alla presenza del prefetto Vittoria Ciaramella, del vicesindaco di Latina Massimiliano Carnevale, del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, degli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Forestali, di una rappresentanza dei carabinieri del locale Comando e del parroco don Francesco della Parrocchia di San Marco di Latina, ha commemorato il tragico evento con una breve e toccante cerimonia, nel corso della quale è stata deposta una corona innanzi al monumento dedicato alle vittime della strage.