Fondi, vasto incendio in zona Querce: minacciati anche ricoveri per animali

Un rogo di vaste proporzioni, che ha fatto tornare l’ombra degli incendiari anche fuori stagione. Si è sviluppato martedì sera a Fondi, interessando l’area collinare della frazione Querce, e nello specifico quella di via Ripa.

L’allarme è scattato intorno alle 20, portando all’intervento i Falchi della protezione civile e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gaeta. Squadre specializzate che a notte fonda sono state costrette a interrompere le operazioni di spegnimento per impossibilità operativa, non prima di aver messo in sicurezza diversi ricoveri minacciati da vicino. A rendere difficoltoso l’intervento, in particolare, il forte vento battente in quelle ore, che ha alimentato fiamme alte alcuni metri e sempre più voraci.

Il lavoro per placare l’incedere del rogo è ripreso all’alba di mercoledì, con i pompieri e i volontari della protezione civile successivamente supportati da un elicottero regionale, fino allo spegnimento definitivo. In corso, la conta degli ettari di macchia mediterranea bruciati.