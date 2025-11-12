Confermato l’arresto, Tiero si dimette dalla presidenza della Commissione Sviluppo della Regione

A circa un mese di distanza dall’arresto nell’ambito dell’indagine che lo vede indagato per corruzione, il consigliere regionale pontino Enrico Tiero ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della Commissione Sviluppo economico della Pisana. Una decisione giunta martedì, all’indomani della decisione del tribunale del Riesame che confermava la misura restrittiva cautelare a carico del politico di Fratelli d’Italia emessa dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario dietro richiesta del pubblico ministero Martina Taglione.
Tiero, nativo di Castelforte ma trapiantato da anni a Latina, si era già autosospeso dagli incarichi di partito subito dopo l’arresto. Dopo le dimissioni dal ruolo di presidente della Commissione regionale, resta ancora consigliere della Pisana in attesa della sospensione formale per effetto della legge Severino. Dopodiché, si darà luogo alla surroga temporanea del suo seggio e delle relative funzioni istituzionali.