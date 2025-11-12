Botte e minacce all’anziana madre per i soldi: 64enne in manette a Latina

Nella giornata di martedì i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un sessantaquattrenne residente nel capoluogo pontino, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

Le indagini, avviate a seguito della querela presentata dall’anziana madre lo scorso mese di ottobre, hanno permesso di accertare che l’indagato avrebbe posto in essere, da oltre un anno, condotte vessatorie e violente nei confronti della donna, consistenti in minacce e aggressioni fisiche finalizzate ad ottenere denaro, presumibilmente destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti. In una circostanza, l’uomo avrebbe addirittura spintonato la vittima facendola cadere dalle scale dell’abitazione, procurandole lesioni tali da richiedere il ricorso alle cure mediche presso il locale pronto soccorso.





I gravi indizi di colpevolezza, opportunamente documentati, sono stati sottoposti al vaglio della locale Procura della Repubblica, che condividendoli, ha richiesto un’idonea misura cautelare al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, il quale ha dunque provveduto ad emettere il provvedimento restrittivo.

Espletate le formalità di rito, il sessantaquattrenne è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.