Trovato in casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: giovane arrestato

Nella serata di domenica i carabinieri della Stazione di Lenola hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne del posto, già noto alle forze di polizia. “Violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico“, il reato contestato.

I carabinieri sono intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme del dispositivo del braccialetto elettronico che segnalava l’avvicinamento dell’indagato alla madre, considerata vittima di maltrattamenti in famiglia. Un avvicinamento prontamente rilevato dalla centrale operativa del Comando di Latina.





Dopo pochi minuti i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, riscontrando l’effettiva presenza del 26enne all’interno dell’abitazione della madre, luogo dal quale l’indagato si sarebbe dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri. In quei momenti la donna non era in casa, poiché a lavoro.

Gli operanti hanno appurato che il giovane ha avuto accesso all’abitazione della madre mediante una copia delle chiavi che aveva nella propria disponibilità prima del suo arresto, avvenuto nel dicembre del 2022. Pertanto, avendo riscontrato la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria, il 26enne è stato nuovamente arrestato.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida d’arresto con rito direttissimo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri lenolesi.