Sorpreso a vendere cocaina e hashish, un arresto a Gaeta

Nei giorni scorsi la polizia di Gaeta ha arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità albanese, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nell’ambito di attività investigative condotte sul territorio, durante le quali gli agenti hanno constatato lo scambio di sostanze tra il fermato e un acquirente, procedendo al sequestro immediato di dosi di cocaina e hashish.

“Successivamente – rende noto la Questura di Latina – è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi, nonché somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Gli accertamenti hanno permesso di confermare che l’immobile poteva essere utilizzato come base operativa per il commercio di droga”.





“Dal punto di vista investigativo, emerge l’ipotesi che alcuni appartamenti locati dal soggetto fossero funzionali esclusivamente alle attività di spaccio, configurando un sistema organizzato e continuativo di detenzione e distribuzione di sostanze stupefacenti”.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa dell’udienza di convalida l’indagato è stato posto ai domiciliari. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha chiesto la convalida dell’arresto e l’adozione di una misura cautelare personale, istanze poi accolte dal gip, che nel convalidare l’arresto ha applicato all’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Gaeta e Formia.

“L’operazione – commenta la Questura – conferma l’impegno costante della polizia nel contrasto al traffico di droga e nella protezione della sicurezza pubblica, garantendo interventi rapidi e mirati a tutela dei cittadini”.