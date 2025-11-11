In strada con 46 dosi di cocaina e crack, 59enne arrestato ad Aprilia

Nella giornata di lunedì i carabinieri della Sezione Radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato un uomo di 59 anni del posto: già noto alle forze di polizia, è accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un normale servizio di controllo del territorio i carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava a piedi per strada, e insospettiti dal suo atteggiamento hanno deciso di procedere ad un controllo. Alla vista dei militari, il 59enne ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato.





La conseguente perquisizione personale ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire nella disponibilità dell’indagato circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, suddivisa in 46 dosi. La perquisizione è stata quindi estesa nell’abitazione dell’uomo, dove è stato rinvenuto materiale vario per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente, nell’ambito delle disposizioni impartite dall’autorità giudiziaria, sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, quantitativa e qualitativa.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 59enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Aprilia, in attesa della convalida d’arresto con rito direttissimo fissata per oggi.