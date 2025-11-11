Fondi, incidente frontale tra furgone e bici: ciclista elitrasportato al San Camillo

Grave incidente stradale, alla periferia di Fondi. Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Sperlonga sono intervenuti lungo via Sant’Anastasia, all’altezza del chilometro uno, a seguito di un sinistro in cui erano coinvolti un furgone e una bicicletta elettrica.

Dalla ricostruzione preliminare eseguita dagli operanti, è emerso che il conducente del furgone ha perso improvvisamente il controllo. Una dinamica dalle cause ancora in fase di accertamento, ma che ad ogni modo ha portato il mezzo pesante a invadere la corsia opposta, impattando frontalmente con la due ruote, su cui sui viaggiava un 47enne residente a Terracina.





Illeso il guidatore del furgone, un operaio fondano, come immaginabile in pesanti condizioni il ciclista, stabilizzato per quanto possibile dai soccorritori del 118 giunti lungo la provinciale e successivamente preso in carico dall’elisoccorso Pegaso, poi protagonista di una corsa contro il tempo a Roma. Il ferito si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Camillo.