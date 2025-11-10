Sorveglianza speciale per due soggetti di Latina

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Latina hanno notificato oggi un provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di due uomini del capoluogo pontino, di 56 e 47 anni, ritenuti socialmente pericolosi e abitualmente dediti ad attività delittuose.

Il decreto, emesso dalla Sezione specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, arriva al termine di una lunga indagine condotta dai Carabinieri, che ha ricostruito un percorso criminale iniziato sin dalla maggiore età dei due soggetti. Nel tempo, entrambi si sarebbero distinti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, vivendo di fatto con proventi di attività illegali.





La misura preventiva, della durata di tre anni, impone ai due uomini rigidi obblighi di comportamento: dovranno stabilire e comunicare la propria dimora all’Autorità di pubblica sicurezza, non potranno lasciare il comune di residenza né uscire di casa tra le 21 e le 7 del mattino. Saranno inoltre tenuti a cercare un impiego e a non frequentare persone già condannate o sottoposte a misure di prevenzione.

Il provvedimento rientra nella strategia di prevenzione e contrasto alla criminalità abituale messa in campo dai Carabinieri e dalla Procura di Latina, volta a colpire non solo i reati, ma anche le condotte che alimentano instabilità e insicurezza sul territorio.