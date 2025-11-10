Ruba camion e mini escavatore, ma fugge alla vista dei carabinieri

Sembrava un normale posto di blocco con una semplice paletta ad intimare l’alt per le verifiche di routine. Ma il tizio alla guida del mezzo pesante con gru che trasportava un piccolo escavatore accelerava tentando la fuga.

Dopo non molto, però, probabilmente sentendosi tallonato e impossibilitato a seminare i carabinieri di Aprilia, l’uomo è stato visto fuggire a piedi per le campagne, dove ha fatto perdere le proprie tracce.





Dalle verifiche effettuate dai militari è risultato che sia il camion che il mini escavatore erano stati rubati da un cantiere nelle vicinanze.

La refurtiva, recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre le indagini proseguono per cercare di dare un volto e un nome – e assicurare alla giustizia – il presunto malvivente.