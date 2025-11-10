Incidente con denunce, è successo a Latina

Una notte di ordinaria follia, quella con cui hanno dovuto fare i conti i carabinieri di Latina tra sabato e domenica.

I militari, intervenuti in viale Nervi dopo un incidente segnalato tra due auto, hanno tentato di sottoporre un uomo 55 anni che era alla guida di uno dei due mezzi all’alcol test, ma lui si rifiuta. Ma non è successo solo questo.





Nel frattempo arrivano altre tre persone più giovani che tendono a ostacolare le fasi di verifica mentre il 55enne se la prende anche con frasi offensive nei confronti dei carabinieri. Alla fine, tutto è finito nell’unico modo in cui poteva concludersi: scattano 4 denunce per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il tizio che era alla guida dovrà rispondere anche di rifiuto nel sottoporsi all’alcol test.