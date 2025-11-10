Accoltellamento a Roma: due dei tre aggressori fermati in un casolare ad Aprilia

Svolta nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto a inizio novembre nei pressi della stazione Termini: due dei tre presunti responsabili sono stati rintracciati e fermati dai poliziotti ad Aprilia, in un casale abbandonato a Fossignano.

Si tratta di due 19enni tunisini, accusati di aver partecipato all’aggressione di un 25enne gambiano, colpito con un’arma da taglio e poi pestato a calci e pugni in via Giolitti, a pochi passi dallo scalo ferroviario.





Le indagini, condotte dagli uomini della Polizia di Stato, hanno permesso di identificare i tre grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso la fuga del gruppo e mostrato uno degli aggressori ferito a una mano.

Dopo l’aggressione, i tre si sarebbero separati: due hanno preso un treno verso Campoleone, il terzo è rimasto a Roma, dove è stato poi individuato nella zona di Trastevere.

I due fermati sono stati trasferiti nel carcere di Latina con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, ricoverata in un ospedale romano, resta in condizioni gravi. Le indagini proseguono per chiarire i motivi che hanno portato alla vicenda di cronaca.