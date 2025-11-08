Terracina, controlli in un’azienda agricola: titolare denunciato, attività sospesa

Nella mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di Terracina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola impegnata nel settore ortofrutticolo.

All’esito delle necessarie verifiche svolte, i carabinieri hanno vagliato la posizione di due lavoratori, entrambi di nazionalità indiana, regolari sul territorio nazionale e regolarmente assunti. Ma non sottoposti alla visita medica per l’ottenimento dell’idoneità alla mansione, né a corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale ultimo motivo i i militari dell’Arma hanno proceduto al deferimento del titolare della ditta individuale.





Attraverso ulteriori controlli, i carabinieri hanno constatato che, in uso all’azienda, è risultato un mezzo agricolo privo del dispositivo di sicurezza antiribaltamento e del sistema di ritenzione. Pertanto, mezzo è stato sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno adottato il provvedimento di sospensione della suddetta società, elevando sanzioni per complessivi 5.552 euro.