Operazione della polizia: tre arresti per spaccio, sotto sequestro oltre un chilo di cocaina

La polizia di Latina ha tratto in arresto tre soggetti, fortemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa è nata dall’intuito degli agenti della squadra volante del Commissariato di Aprilia, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio lungo la strada statale 148 Pontina. Nel pomeriggio di ieri, mentre transitavano in direzione di Latina, i poliziotti della volante “Aprilia 1” hanno notato un’autovettura di piccole dimensioni procedere a forte velocità nei pressi dello svincolo di Campoverde. Insospettiti dalla condotta di guida, gli operatori hanno deciso di procedere al controllo del veicolo.





A bordo dell’auto si trovavano due uomini che, sin dai primi momenti, hanno mostrato un evidente stato di agitazione. L’attento esame del veicolo ha permesso agli agenti di notare alcune anomalie, tra cui il nottolino di accensione divelto e la presenza, sul pianale posteriore, di una busta nera contenente un involucro sospetto.

Grazie al tempestivo intervento di una seconda pattuglia di supporto, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del mezzo e delle persone. All’interno della busta è stato rinvenuto un panetto, accuratamente confezionato, contenente una sostanza solida biancastra che, a seguito di narcotest eseguito presso il gabinetto provinciale di polizia scientifica, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

Nel corso delle operazioni, gli operatori hanno rinvenuto anche circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché due telefoni cellulari, sottoposti a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.

I due uomini a bordo del veicolo, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale – uno dei quali fratello di una persona recentemente arrestata dalla Squadra Mobile di Latina per reati di estorsione di maltrattamenti e stalking, mentre l’altro padre di un soggetto arrestato nei giorni scorsi sempre dalla squadra mobile, abitante nelle case Arlecchino, per detenzione di un’arma clandestina – sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti in carcere con divieto di incontro tra loro, in attesa della convalida. L’autovettura, risultata appartenente a una società di noleggio e non oggetto di furto, è stata sottoposta a sequestro penale.

A seguito dei fatti emersi, gli investigatori della squadra mobile di Latina hanno attivato ulteriori accertamenti presso le abitazioni dei due arrestati. Nell’ambito di tali verifiche, un terzo individuo, fratello di uno dei due, è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente, in particolare circa 80 dosi già confezionate e pronte per essere vendute al dettaglio. Anche quest’ultimo soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere.

“L’operazione – commenta la Questura pontina – conferma l’attenzione costante della polizia di Stato di Latina nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini, grazie all’efficace coordinamento tra le volanti e la squadra mobile”.