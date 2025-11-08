Minacciava madre e sorella con una pistola scacciacani, 32enne arrestato

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Sonnino hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 32 anni del posto. Già noto alle forze di polizia, è accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Nella circostanza, i carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione dell’indagato su richiesta pervenuta al 112. Per futili motivi, l’uomo stava aggredendo verbalmente due familiari conviventi, la mamma e la sorella, impugnando una pistola scacciacani priva del tappo rosso, con cui le stava minacciando di morte.





Prontamente intervenuti, gli operanti lo hanno hanno bloccato e dunque tratto in arresto, ponendo sotto sequestro la pistola a salve. “L’episodio accertato è risultato l’ennesimo di altri già verificatisi in passato, ma mai denunciati dalle parti offese”, ricostruisce il Comando provinciale dell’Arma.

Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura dei Latina, dopo la convalida dell’arresto il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari in un’altra unità abitativa, comunque nello stesso Comune.