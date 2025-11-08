Formia, il Pd continua a crescere: torna la consigliera Arnone

Nell’immagine, il segretario dem Stefano Scipione

“Nell’ultima riunione del Partito democratico abbiamo ufficializzato l’adesione della consigliera comunale Imma Arnone. Eletta con la lista ‘Guardare Oltre’, Imma entra a far parte del percorso politico che il Pd di Formia sta costruendo in consiglio e nella città. Con questo passaggio, si amplia anche il gruppo consiliare collegato al Pd, oggi composto dai nostri consiglieri Luca Magliozzi e Alessandro Carta”. A parlare, il segretario dem Stefano Scipione.





“Siamo soddisfatti di questo ingresso, che si aggiunge a quelli avvenuti nei mesi scorsi di Giovanni Costa e del gruppo ‘Demos’. Il fatto che il partito continui a crescere – prosegue Scipione – conferma la solidità del lavoro svolto dal Circolo del Pd e la coerenza del progetto politico che abbiamo rilanciato con le elezioni del 2021”.

“Questi segnali ci spingono a proseguire con convinzione nella nostra azione di confronto politico in città. Partendo dai nostri valori e dai nostri simboli, con la Festa dell’Unità di settembre abbiamo avviato una nuova fase di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di scrivere una storia nuova per Formia. Una storia fondata sulla solidarietà, sull’accoglienza e sulla capacità di affrontare con serietà i grandi nodi irrisolti della città”.

“Formia ha bisogno di una visione ampia, non di piccoli ritocchi o di manutenzioni trasformate in traguardi. Per questo intendiamo aprire le piazze e i luoghi della città all’ascolto, perché oggi Formia vive una mediocrità che non si nasconde più, ma si autocelebra. Una città dove persino rifare qualche metro di asfalto diventa un evento”.

“Noi vogliamo un’altra prospettiva: una città che abbia il coraggio di guardare lontano. Siamo disponibili a confrontarci con forze politiche, associazioni, realtà sociali e culturali, e con tutti i cittadini che non accettano questa rassegnazione a un presente senza prospettive. L’attuale amministrazione ci ha portato fin qui: è evidente che Formia merita molto di più”.

“Cambiare si può, ma non esistono scorciatoie. Serve chiarezza su chi si è e su quale progetto si vuole costruire. Non ci si può nascondere. Formia non ha più tempo per personalismi o ambizioni individuali: rimanere fermi significherebbe condannare la città ad altri cinque anni di mediocrità e improvvisazione”.

“Il vero lavoro comincia ora: verificare se esiste un orizzonte comune di crescita e costruire un programma ampio e ambizioso. Noi crediamo nei progetti collettivi”, conclude il segretario Scipione. “Le scorciatoie, le investiture personali non appartengono alla nostra cultura politica. Il Pd è pronto, con coraggio e disponibilità, ad affrontare questa sfida”.