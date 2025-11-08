Dormiva nella stazione di Terracina, chiusa da anni: giovane senzatetto straniero denunciato

Nella mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino nigeriano di 22 anni. In Italia senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di invasione di edificio pubblico.

Su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Terracina, attualmente chiusa, poiché il giovane era stato segnalato nello stabile.





Giunti sul posto, i carabinieri hanno potuto constatare come, attraverso una porta di accesso risultata forzata da tempo, il 22enne fosse entrato in uno dei locali posti sul retro dell’edificio occupandolo e creando per sé un ricovero di fortuna. A margine, il ragazzo è stato affidato al personale dei servizi sociali comunali intervenuti sul posto.