Con due chili di cocaina in auto, arrestato 53enne di Latina

Nel pomeriggio di venerdì, a Sezze, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latina e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53 anni residente a Latina: già noto alle forze di polizia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’esito di mirati servizi finalizzati all’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, gli operanti hanno fermato l’indagato alla guida di un’autovettura intestata a una società di noleggio veicoli.





A seguito di una perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa due chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, occultati nel bagagliaio del veicolo.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’autorità giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 53enne è stato condotto presso la casa circondariale di Latina.