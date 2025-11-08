Calcio, Frosinone beffato allo scadere: doppia rimonta del Modena

Era atteso come uno dei match più interessanti della 12esima giornata di Serie B, e le aspettative non sono state tradite: sabato pomeriggio Frosinone e Modena hanno dato vita a un confronto vibrante terminato sul 2-2.

I ciociari padroni di casa sono stati abili nel trovare il vantaggio già al 9’ con Koutoupias. A inizio ripresa è poi arrivato anche il raddoppio firmato da Calò al 50’, che sembrava aver indirizzato definitivamente la gara. Da quel momento, però, i canarini modenesi hanno reagito con decisione: al 56’ Zampano ha accorciato le distanze e riaccendendo la sfida, mentre la rimonta è stata completata all’89’ da Massolin.





In esclusiva per h24notizie le immagini dell’incontro, a cura del fotoreporter pontino Renato Olimpio.

IL TABELLINO

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono J. (84′ Cittadini), Calvani, Gelli J., Bracaglia; Kone, Calò; Ghedjemis(84′ Vergani) Koutsoupias, Kvernadze (73′ Corrado); Raimondo (68′ Zilli). A disposizione: Pisseri, Sherri; Cittadini, Corrado, Marchizza; Cichella, Grosso, Ndow; Masciangelo, Raycev, Vergani, Zilli. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Sersanti, Santoro, Magnino (55′ Defrel), Zanimacchia (67′ Beyuku), Di Mariano (55′ Pyyhtia), Gliozzi (67′ Mendes). A disposizione: Bagheria, Pezzolato; Beyuku, Dellavalle, Nador, Ponsi; Massolin; Caso, Defrel, Mendes. Allenatore: Andrea Sottil.

RETI: 9′ Koutsoupias (F) 50′ Calo (F), 56′ Zampano (M), 89′ Massolin (M)