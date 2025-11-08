Anziano truffato da un finto carabiniere al telefono: campano denunciato

Nella mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni residente in provincia di Caserta. Già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di truffa aggravata.

A seguito della querela presentata da un uomo del posto di 84 anni, i carabinieri del Circeo avevano avviato un’indagine che ha permesso di identificare l’indagato quale autore di un raggiro commesso lo scorso 17 luglio.





Quel giorno, la vittima aveva ricevuto sulla propria utenza telefonica un messaggio di testo con cui veniva comunicato che sulla sua carta di credito era stata addebitata un’operazione verso terzi per un importo di 899 euro, invitando il destinatario a contattare un numero cellulare che gli veniva comunicato con il messaggio stesso.

L’anziano contattava quindi l’utenza comunicatagli, interloquendo con un soggetto spacciatosi per sottufficiale dell’Arma dei carabinieri che, nel corso della conversazione, gli precisava di essere rimasto vittima di truffa, invitandolo a trasferire il denaro presente sul proprio conto corrente su un altro conto comunicato dallo stesso sedicente militare.

Il denunciate ha realizzato di essere stato truffato solo dopo aver effettuato il bonifico così come indicatogli, per poi contattare la propria banca nel tentativo di revocare il trasferimento di denaro disposto, senza riuscirvi.

Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono quindi riusciti a risalire al 38enne quale titolare del conto corrente bancario, e conseguentemente come autore della truffa aggravata. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare ulteriori complici della truffa patita dall’84enne.