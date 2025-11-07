Il “Pacinotti” di Fondi entra nella rete ABB Robotics

L’Istituto Tecnico Industriale “Antonio Pacinotti” di Fondi entra ufficialmente nella rete ABB Robotics Education Lab, il programma promosso da ABB Robotics Italia, leader mondiale nella robotica e nell’automazione industriale, che collega le scuole più innovative del Paese in un network dedicato alla formazione tecnologica avanzata.

La cerimonia di consegna della targa ufficiale si è svolta il 17 ottobre 2025 nel laboratorio di TPSIT dell’istituto, alla presenza della dirigente Gina Antonetti e dei docenti Marco De Filippis e Gianni Di Manno, entrambi formatori certificati ABB. Un riconoscimento che premia anni di lavoro, aggiornamento e dialogo costante con il mondo produttivo.





“L’ingresso del Pacinotti nella rete ABB – ha spiegato Maurizio Lepori, School Education Coordinator di ABB Robotics Italia – non è solo un titolo, ma l’avvio di un percorso concreto di collaborazione tra scuola e impresa per formare i professionisti di domani”.

Il progetto ABB Robotics Education Lab offre agli studenti laboratori con robot industriali, piattaforme di simulazione, percorsi di formazione e aggiornamento per docenti, permettendo di sperimentare la programmazione e la gestione di sistemi automatizzati reali.

Per il Pacinotti, si tratta di un salto di qualità nella didattica tecnica, che conferma l’istituto tra i protagonisti della nuova generazione di scuole orientate all’industria 4.0.

Grazie all’impegno dei docenti De Filippis e Di Manno, la scuola si consolida come punto di riferimento per l’innovazione didattica e la formazione delle competenze digitali nel territorio pontino.

Un risultato che non solo valorizza la scuola fondana, ma rafforza il legame tra istruzione e mondo del lavoro, aprendo ai giovani nuove opportunità in settori chiave come robotica, automazione e intelligenza artificiale.