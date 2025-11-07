Fratelli d’Italia a Fondi lancia la campagna elettorale

Ieri pomeriggio, la Sala Lizzani, all’interno del Complesso di San Domenico di Fondi è stata riempita da dirigenti e attivisti del partito di Fratelli d’Italia. Un incontro che ha voluto rafforzare il ruolo del partito all’interno di una filiera di Governo della città, ma anche un’occasione per fare il punto della questione in vista delle prossime elezioni amministrative in città, in particolar modo all’interno del centrodestra che a Fondi è già diviso in consiglio comunale: Forza Italia è maggioranza, Lega e Fratelli d’Italia all’opposizione.

La coordinatrice cittadina Sonia Federici, che ha anche condotto l’evento, ha messo un paletto su quello che deve essere un tema centrale nella prossima campagna elettorale portato avanti dal partito di Giorgia Meloni: la sicurezza.





Il capogruppo in seno al consiglio comunale Stefano Marcucci, invece, ha spiegato la propria visione in ottica elettorale: “Una coalizione è tale solo quando c’è rispetto e dignità. Da questa parte non ci saranno mai né servi e né camerieri”.

Il collega in consiglio comunale e consigliere provinciale Luigi Vocella, oltre a ricalcare le parole di chi l’ha preceduto, ha voluto attenzionare altri temi sui quali incentrare l’attenzione durante la competizione verso le urne. E in particolar modo ha fatto riferimento a sanità e ospedale, tutela delle coste e sociale.

Lungo e appassionato l’intervento dell’eurodeputato Nicola Procaccini che non ha nascosto un senso di insofferenza, misto a dispiacere, per i comportamenti da parte degli esponenti di Forza Italia sul territorio, ricordando anche il compianto sindaco dell’allora Alleanza Nazionale, a metà anni ’90 Onoratino Orticello.

“Chi pensa di fare da solo sbaglia profondamente” ha affermato il senatore Nicola Calandrini, lanciando un chiaro messaggio a Forza Italia.

A fargli eco, seppur con parole più distensive, il coordinatore regionale del partito e deputato di FdI Paolo Trancassini che ha spiegato: “L’unità del centrodestra è un valore da cui partire e non a cui arrivare. Siamo talmente convinti di questo che veniamo a dirlo anche qui dove è più difficile. Perché sentiamo la responsabilità di questo. Stiamo ancora cercando di raggiungerla quell’unità. Ma siamo anche pronti a prenderne atto. E accetteremo la sfida”.