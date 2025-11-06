Guardia di finanza, nuovi arrivi: potenziato l’organico dei reparti pontini

Prosegue il percorso di potenziamento delle Fiamme gialle pontine. Nel corso degli ultimi mesi, nell’ambito della strategia di potenziamento dei reparti della provincia di Latina, il Comando regionale Lazio ha assegnato al Comando provinciale 23 nuovi militari, tutti assegnati in reparti territoriali e operativi che svolgono attività “sul campo”.

In particolare, sono stati destinati 16 nuovi ispettori, due sovrintendenti, un graduato e quattro neofinanzieri, assegnati la scorsa settimana al termine del periodo formativo di base; tra i nuovi ispettori, 12 sono giunti in terra pontina al termine del corso di formazione triennale presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila. Si tratta di un periodo addestrativo e didattico particolarmente impegnativo e di alti contenuti specialistici, che affianca un rigoroso addestramento militare e di polizia a un percorso di studi di livello universitario, che culmina nel conseguimento della laurea di primo livello in “Operatore giuridico d’impresa”. Dei giovani marescialli, un ispettore giunge al termine di un’esperienza annuale in qualità di istruttore presso la Scuola Apina di Predazzo, avviata lo scorso anno al termine del corso svolto alla Scuola de L’Aquila.





Tra le nuove risorse assegnate, vi sono anche tre militari specializzati A.T.P.I. (Anti terrorismo e pronto impiego), inquadrati nel Gruppo di Formia, reparto che dispone di una Sezione Operativa interamente composta da militari di questa componente specialistica, i cosiddetti Baschi verdi, che ha competenza su tutta la provincia.

Competenza provinciale ha anche il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Latina, reparto dalla spiccata proiezione investigativa, che, oltre ai militari giunti con le manovre ordinarie, ha ricevuto ulteriori quattro neo-ispettori, risorse con particolare taglio investigativo e operativo da impiegare nelle indagini e nelle attività di controllo e contrasto alle frodi nei vari settori di competenza del Corpo.

Oltre alle articolazioni con competenza provinciale, alcuni militari sono stati distribuiti sugli altri presidi territoriali, con sede nei comuni di Latina, Aprilia e Cisterna e competenza in diverse aree della provincia, onde ottenere in tal modo un ottimale e capillare potenziamento nell’area provinciale.

Il Comandante provinciale, colonnello Giovanni Marchetti, nel rituale incontro di benvenuto ha ricevuto ufficialmente i nuovi arrivati alla presenza dei vari comandanti responsabili, e, nell’augurare a tutti loro un buon lavoro, li ha esortati “a dare il massimo nelle diverse mansioni che andranno a svolgere, da affrontare con entusiasmo e professionalità in settori particolarmente esposti a rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale”.

Le nuove assegnazioni si inseriscono nell’avviato e preannunciato percorso strategico di potenziamento degli organici in corso presso i reparti del Comando provinciale, tuttora in corso, disposto in ragione della continua crescita nell’area del tessuto economico nonché dei rischi di frodi e illegalità economico-finanziarie, concreto segnale dell’attenzione del Corpo al territorio e ai cittadini della provincia pontina.

Si tratta, infatti di risorse preziose che renderanno ancora più incisiva la presenza delle Fiamme gialle, destinate a rafforzare il presidio di sicurezza economico-finanziaria e le attività a contrasto delle frodi fiscali, al riciclaggio, all’indebita percezione di fondi pubblici ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico legale, contribuendo a preservare la leale concorrenza tra gli operatori economici e a promuovere prospettive di crescita sane del mercato del lavoro e della produzione, a tutela delle libertà economiche di tutti i cittadini e delle imprese onesti.