Discussione in un supermercato, estrae un taglierino

La Polizia di Stato di Aprilia è intervenuta nella serata del 3 novembre 2025 presso un supermercato cittadino, a seguito di una segnalazione relativa a un uomo in escandescenza armato di taglierino.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno individuato un soggetto in evidente stato di agitazione che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento ostile e ha tentato di sottrarsi al controllo. L’uomo è stato prontamente bloccato e, a seguito della perquisizione, trovato in possesso di due taglierini, successivamente posti sotto sequestro.





Dalle testimonianze raccolte è emerso che l’individuo, poco prima dell’arrivo della Polizia, aveva avuto un acceso diverbio con il personale del supermercato e con un agente di Polizia fuori servizio intervenuto per calmare la situazione. Durante l’episodio, il soggetto aveva proferito frasi minacciose e danneggiato parte dell’arredo del punto vendita, per poi estrarre un taglierino all’esterno dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti effettuati è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di riportare la calma e garantire la sicurezza dei cittadini presenti e conferma la costante attenzione e l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di comportamento violento o pericoloso.