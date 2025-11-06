Danneggiamenti allo stadio, multata la tifoseria della Salernitana

Quello 0-0 al Francioni tra Latina e Salernitana, disputato nel giorno del 2 novembre e valevole per il campionato di calcio di serie C lascia strascichi e polemiche, sempre attorno alle tifoserie.

Il giudice sportivo, infatti, ha deciso di sanzionare la tifoseria granata in trasferta con una multa di 300 euro. Le motivazioni sarebbero da ricercare in problemi legati alla pavimentazione all’interno dei bagni del settore ospiti, il danneggiamento della cassetta antincendio e anche quello di un tornello del varco d’accesso allo stadio Francioni.





Danni strutturali sicuramente contenuti ma che hanno costretto il comune di Latina a correre ai ripari per aggiustare la propria struttura, con spese che, non è escluso, possano essere andate anche ben oltre i 300 euro inflitti dalla multa.

Al di là del risultato sportivo, proprio la tifoseria della Salernitana era stata riammessa a poter tornare a seguire la propria squadra dopo un periodo di squalifica. Da vedere se, oltre alla multa, questo comporterà altre eventuali decisioni contro i granata.