Cane salvato, ma non finisce bene: scatta una diatriba e arriva l’ambulanza

Cisterna di Latina, viene trovato un cane di piccola taglia a bordo strada. La persona che lo individua decide di prenderlo e portarlo con sé dal veterinario per capire se ha il microchip, contestualmente parte l’annuncio sui social per trovare i proprietari del cagnolino spaventato.

Dopo non molto si scopre che l’animale non è microchippato, ma, nonostante questo, i proprietari vengono individuati, ma è il momento della riconsegna dell’animale che si trasforma in un vero e proprio diverbio con tanto di voci grosse e l’intervento dell’ambulanza.





Come siano andate davvero le cose è difficile al momento saperlo, considerando che c’è chi sostiene che i proprietari dell’animale avrebbero aggredito chi lo aveva tenuto in custodia temporanea perché aveva minacciato di non restituirlo, mentre altri ritengono ci sia stata una diatriba a seguito della richiesta specifica di regolarizzare il cane con l’impianto di microchip.

Probabilmente, per far luce su quanto accaduto, dovrà provarci la magistratura considerando che dovrebbero essere presentate delle denunce. Nel frattempo, pare che tra uno spintone e parole grosse, sarebbe stato usato come arma persino il guinzaglio dell’animale, mentre l’autoambulanza è dovuta intervenire per prestare le prime cure del caso.