Avvicendamento in consiglio a Fondi

Cambio ai vertici del Consiglio comunale: Franco Cardinale , consigliere della Lega, ma eletto nella civica La Mia Fondi, ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni.

Figura attiva nella scena politica locale da oltre un decennio, e già consigliere provinciale, Cardinale ha spiegato di voler fare spazio “alle nuove generazioni” in vista della conclusione del mandato amministrativo.

Al suo posto subentrerà Enesio Iudicone, giovane protagonista della stessa lista civica e primo dei non eletti, con un recente passato politico nelle file di Azione.





Al momento non è chiaro se Iudicone aderirà ufficialmente al gruppo della Lega in Consiglio: appare più probabile la sua collocazione nel gruppo Misto, comunque rimanendo all’opposizione rispetto all’amministrazione. Sicuramente ci sarà, se non una continuità politica, almeno quella amministrativa con Cardinale che ha fatto sapere di essere a disposizione per supportare il suo erede in consiglio.