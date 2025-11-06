Aria di rinnovamento al Centro Anziani: la nuova presidente ha 45 anni

Un volto giovane e pieno di energia per uno dei centri più attivi della città. Simona Pestillo, 45 anni, insegnante di danza e da sempre impegnata nel sociale, è la nuova presidente del Centro Anziani “Domenico Purificato” di Fondi.

Eletta con 123 voti su 199, Pestillo ha conquistato la fiducia dei soci con la promessa di dare nuova linfa alle attività del centro di Piazza IV Novembre, puntando su corsi dinamici, momenti di socialità e iniziative capaci di avvicinare le generazioni.





Al suo fianco nel direttivo ci saranno Francesco D’Arcangelo, Gilda Danese, Sonia Nazzaro e Leopoldo Martucci, scelti per accompagnarla in questa nuova avventura.

Dopo la proclamazione, la neo presidente ha incontrato il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore alle politiche sociali Sonia Notarberardino e la consigliera Daniela De Bonis per avviare subito un dialogo costruttivo con l’amministrazione.

Simona Pestillo, conosciuta in città per la sua scuola di ballo, negli ultimi anni ha collaborato con il centro coinvolgendo gli anziani in pomeriggi danzanti e attività motorie, promuovendo il benessere fisico e la socialità.

“È una scelta che porta entusiasmo e prospettiva – ha commentato il sindaco Maschietto –. Simona è una persona dinamica, capace di unire e di ascoltare. Sono certo che saprà guidare il centro con passione e competenza”.

Con la sua elezione, il “Purificato” si prepara dunque a una stagione di rinnovamento, con l’obiettivo di trasformarsi in un vero punto di riferimento per la comunità, non solo per gli anziani ma per tutta la città.