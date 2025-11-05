Pusher in trasferta, arrestati due albanesi

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini albanesi, rispettivamente di 30 e 28 anni, entrambi residenti a Terni e già noti alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato gli indagati a bordo di un’autovettura intestata a un loro connazionale.





Dopo aver identificato i due soggetti ed eseguito i dovuti controlli in banca dati, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo, sulla persona del 28enne, un involucro contenente 52 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo “cocaina”.

La sostanza stupefacente sequestrata, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo che si è celebrerà nella mattinata di domani.