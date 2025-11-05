In giro con auto sequestrata, scatta la denuncia

Carabinieri di Cisterna di Latina in azione nei giorni scorsi. Denunciata a piede libero una donna di 50 anni residente a Latina.
Questa deve rispondere del reato di appropriazione indebita.
Durante un normale controllo stradale, la donna è stata fermata in quel di Cisterna a bordo di un’automobile sottoposta a sequestro penale come disposto dalla Procura di Milano. Il tutto a seguito ad un’appropriazione indebita del luglio 2024.
Oltre alla denuncia, scattata per la donna, i carabinieri hanno anche provveduto al sequestro del mezzo affidandolo ad un deposito giudiziario.