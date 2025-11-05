In auto con generi alimentari rubati, in tre finiscono nei guai

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, prontamente intervenuti lungo via Lungomare Giovanni Caboto, hanno proceduto al controllo del veicolo identificando i tre occupanti, risultati gravati da numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e furto.

Nel corso dell’ispezione del mezzo, gli operatori hanno notato la presenza di una quantità anomala di generi alimentari, tale da far sospettare una provenienza illecita e di cui i tre soggetti non sono stati in grado di fornire spiegazioni credibili circa il possesso.





Immediati accertamenti, svolti anche mediante la visione delle immagini di videosorveglianza di alcuni supermercati della zona, hanno permesso di appurare che due delle persone fermate, nelle ore precedenti, avevano asportato prodotti alimentari da diversi esercizi commerciali a marchio Sigma e Conad, situati tra Gaeta e il vicino comune di Sperlonga.

Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

Considerata la loro pericolosità sociale, i numerosi precedenti e la mancanza di residenza nel Comune di Gaeta, il Questore di Latina ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Gaeta, per un periodo di tre anni senza preventiva autorizzazione.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare i reati contro il patrimonio.