Deve scontare un anno per evasione, la notifica direttamente in carcere

In manette un 36enne di Fondi già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno dato seguito all’ordine di carcerazione notificando il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.
L’uomo, lo scorso ottobre era stato arrestato, sempre dai carabinieri della zona per il reato di evasione, essendosi allontanato senza alcun motivo dall’abitazione nella quale stava scontando la pena restrittiva.
La notifica della misura è arrivata direttamente in carcere dove l’uomo era attualmente ristretto per altra causa.