Condannato per bancarotta fraudolenta, arrestato un uomo di Aprilia

Nella giornata di lunedì, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione di Campoverde hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali.
Deve espiare la pena di quattro anni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Roma nel 2015.
Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.