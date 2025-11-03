“Quartiere Fossignano infestato dalle mosche”, il vertice dei residenti

Domenica 2 novembre, ad Aprilia, presso la sede Frangipane, si è tenuto l’incontro tra la cittadinanza e il Comitato di quartiere Fossignano per discutere del “problema mosche”.

“Purtroppo da qualche mese il quartiere è tornato ad essere infestato dalle mosche, con tante segnalazioni che partono dai dintorni del pollificio”, spiega il comitato. “Casualmente da quando è rientrata in funzione questa struttura le abitazioni limitrofe si lamentano di cattivi odori e una vera e propria invasione di mosche che non permette la vivibilità sia all’aperto che all’interno delle proprie abitazioni”.





“Il confronto è stato molto costruttivo”, dicono dal sodalizio. Il presidente Valentino Di Leno ha spiegato tutte le varie azioni intraprese dal primo momento fino ad oggi e i prossimi passi che verranno fatti al fine di trovare una soluzione a questa situazione che sta diventando esasperante.

“Andremo avanti per vie legali denunciando agli organi di competenza, chiederemo un incontro alle Commissarie, e se può essere di aiuto chiederemo un confronto anche con la proprietà del pollificio se questo problema può essere dovuto a delle loro mancanze nelle procedure di pulizia e sanificazione. Sicuramente siamo pronti ad andare a fondo alla questione per capire da dove nasce il problema e chiedere a chi di dovere di poterci permettere di vivere serenamente nella nostra meravigliosa campagna senza dover essere assaliti da questa invasione di mosche incontrollata”.