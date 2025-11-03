“Percorsi di Speranza”, prosegue il progetto al Santuario della Civita di Itri

Grazie al finanziamento della Regione Lazio nell’ambito della legge regionale sugli oratori, si va avanti con il progetto presentato del Santuario Maria Santissima della Civita di Itri dal titolo “Percorsi di Speranza”.

In questo mese di ottobre sono stati davvero tanti i colloqui singoli e di coppia seguiti sia dai sacerdoti della struttura religiosa che dalla psicologa e psicoterapeuta Rossella Fusco. Il progetto “Percorsi di Speranza” permette di potenziare le attività educative e formative dell’oratorio, rafforzando il ruolo del Santuario come luogo di crescita, aggregazione e promozione di valori spirituali e sociali. Ma rappresenta anche un’opportunità per tutta la filiera dell’educazione, dai soggetti più giovani quali ragazzi, passando per genitori, famiglie, educatori, insegnanti e qualsiasi altra persona che si sente in difficoltà e ha bisogno di riconciliarsi.





“Il Santuario mariano rappresenta un luogo immerso nel creato, di silenzio, riflessione e di ascolto”, sottolineano i padri passionisti che lo gestiscono. “Ma è anche molto di più e ciò lo dimostra il ricco calendario degli appuntamenti del mese di novembre del progetto oratoriale”.

Oltre a proseguire con i colloqui su appuntamento, diverse date saranno destinate ai laboratori di scrittura creativa. Appuntamento sabato 8 alle 15.30, lunedì 17 alle 16.30 e sabato 22 alle 15.30 con “Nicodemo”, usando la scrittura autobiografica come percorso di rinascita, con l’obiettivo di guardare con occhi nuovi la propria storia intrecciando passato e presente e riscoprendo il filo narrativo che dà senso all’esistenza.

Sabato 29, invece, alle 16, sarà la volta di “Nazareth”. Con il nome del luogo in cui Giuseppe e Maria hanno scoperto il difficile mestiere di essere genitori e Gesù ha imparato quello di figlio, viene proposto un percorso non solo a chi è mamma o papà, ma anche ad educatori, insegnanti, nonni o figure di riferimento e che nonostante le difficoltà desidera capire di più per poter svolgere al meglio il proprio ruolo.

Soddisfazione viene espressa dal rettore don Adriano Di Gesù che rimarca: “Questo progetto ci sta permettendo di rafforzare il ruolo di questo luogo, sempre più a disposizione di chi cerca ascolto e vicinanza, ma anche spiritualità, formazione e speranza”.

Per ulteriori dettagli, o per fissare un appuntamento, è possibile scrivere una e-mail a info@santuariodellacivita.it o contattare telefonicamente o tramite Whatsapp il numero 320 026 8896. Per maggiori informazioni invitiamo a seguire i profili social del Santuario.