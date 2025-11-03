Inseguimento tra auto dei carabinieri e motociclo, poi l’incidente. Dramma sfiorato

La scorsa notte, i carabinieri Sezione Radiomobile del reparto territoriale di Aprilia hanno deferito in stato di libertà un 22enne già noto alle forze di polizia: è accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri gli avevano intimato l’alt durante un normale controllo alla circolazione stradale. Il giovane, che si trovava alla guida di un motociclo, anziché fermarsi ha tentato di eludere il controllo, dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale il due ruote, dopo aver eseguito un’ennesima manovra pericolosa, ha urtato contro l’autovettura dei militari, rovinando a terra.





Nel tentativo di evitare il contatto con il conducente caduto, i carabinieri hanno sterzato bruscamente, impattando contro il cancello di uno stabile. Subito dopo, il 22enne ha tentato nuovamente di fuggire a piedi, venendo però prontamente raggiunto e bloccato dagli operanti.

La conseguente perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’indagato una modica quantità di sostanza stupefacente, del crack posto sotto sequestro.

Più approfonditi accertamenti hanno inoltre permesso di appurare che il giovane era sprovvisto di patente di guida e che il motociclo era già sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, oltre a essere denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di cui sopra, è stato sanzionato per guida senza patente ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato ad una depositeria giudiziaria. Il 22enne è stato inoltre segnalato alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.