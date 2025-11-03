Formia, al teatro Iqbal in arrivo “Capitolo 1: Zucchero”

Venerdì sette novembre, dalle 20.30 con ingresso ad offerta libera, al teatro Iqbal Maish di Formia farà tappa “Capitolo 1: Zucchero”, versione italiana dello spettacolo “Chapter 1: Sugar”

Si tratta di una performance “site-relevant” che esplora i sistemi di produzione, le macchine, i movimenti e il paesaggio sociale di una fabbrica di zucchero, traducendoli nel corpo e nella fisicità dei due interpreti. I danzatori attraversano varie trasformazioni: dalla materia grezza alle macchine che la lavorano, fino agli operai che maneggiano gli strumenti o trovano momenti di connessione e riconnessione. Le meccaniche della fabbrica diventano le meccaniche del corpo: i gesti del lavoro si trasformano nel vocabolario di una coreografia, dove differenti tecniche si incontrano per creare un’opera che oltrepassa i confini tra danza e teatro documentario.





Nella versione italiana della tournée, la linea narrativa si intreccia con storie di migrazione, grazie al supporto e alla collaborazione con Insieme Immigrati Italia.

Chapter 1: Sugar è sostenuto da Perform Europe, un’iniziativa finanziata dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, che promuove tournée più sostenibili, eque e inclusive per le arti performative nei paesi europei.

Direzione artistica e coreografia: Giulia Vitiello

Interpreti: Annika Havlicek e David Ramalho

Opera danzata in precedenza anche da Alain Gámez e Faustino Blanchut.

Musica: Saro Usta e Sylvie Bouteiller

Voce e performance: (Irlanda) Eddie Kenehan – (Italia) Lorella Ginola – (Belgio) Louise Thiret, Melodie Roumengou, Ruben Devoille.

Foto e video: Brendan Cahill

Con il supporto di: danscentrumjette, Charleroi Danse – Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Fonderie Brussels, The Source Art Centre, Perform Europe, Insieme Immigrati Italia.



Giulia Vitiello è una regista, coreografa, performance designer e ricercatrice di origine italiana che attualmente vive a Bruxelles. Nel 2023 Giulia crea dancing from archives, una piattaforma di ricerca e sviluppo sulla danza che esplora l’architettura industriale, la creazione site-specific e site-relevant e l’integrazione del patrimonio operaio nelle arti performative. Nel 2024 dancing from archives e la sua creazione Chapter 1: Sugar viene selezionato per ricevere il supporto di Perform Europe. Il progetto propone un nuovo modello di tournée, che va oltre la semplice circuitazione di opere artistiche in diversi paesi: accanto agli spettacoli in luoghi tradizionali, include eventi site-specific e community-driven in spazi pubblici. Unendo performance, laboratori, ricerche in corso e processi creativi, l’iniziativa mira a dare voce a comunità culturalmente sotto-rappresentate e a coinvolgere nuovi pubblici.