Disperso mentre cercava funghi, era rimasto impantanato con l’auto

Intorno alle 12 di ieri a Priverno, in località Valle Canneto, i carabinieri della Stazione locale e i dei vigili del fuoco di Latina hanno localizzato e recuperato un 67enne, residente in provincia di Frosinone. Erano state attivate le febbrili ricerche, in quanto l’uomo risultava disperso dopo essersi addentrato nella vegetazione alla ricerca di funghi.

Alla fine, mistero risolto. E un sospiro di sollievo. Lo scomparso stava bene: a bordo della propria autovettura, era semplicemente rimasto impantanato.





Le operazioni erano state attivate a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al 112 nelle prime ore della mattinata. Condotte in un’area impervia e caratterizzata da tratti di strada sterrata, come anticipato le ricerche hanno infine permesso di rintracciare il 67enne in buono stato di salute. L’uomo è stato assistito sul posto dai militari dell’Arma, senza necessità di ulteriori interventi sanitari.