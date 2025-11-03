Al volante con la patente taroccata: denunciato

Nella giornata di domenica i carabinieri della Stazione di Priverno hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni di origine ivoriana. All’uomo, residente in provincia di Latina, è contestato il reato di falsità materiale in certificati amministrativi.

I carabinieri lo hanno fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, mentre era a bordo di un’autovettura che aveva in uso. Insospettiti dal suo atteggiamento hanno approfondito gli accertamenti, all’esito dei quali il documento di guida fornito dall’indagato è risultato contraffatto.





Pertanto il 38enne, oltre ad essere denunciato all’autorità giudiziaria per il predetto reato, è stato sanzionato per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.