Terracina, guidava sotto l’effetto dell’alcol: denuncia e patente ritirata

Nel corso della nottata di ieri i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno deferito in stato di libertà un 27enne del posto. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.

I carabinieri lo hanno fermato alla guida della propria autovettura, durante un normale controllo alla circolazione stradale. Insospettiti del suo stato psicofisico, lo hanno quindi sottoposto ad accertamenti alcolemici, all’esito dei quali il 27enne è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito per legge. Pertanto i militari dell’Arma, oltre a deferirlo all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida.



