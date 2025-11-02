Gaeta, appuntamento con la Nba Basketball School. I dettagli

“Il giorno 22 novembre presso il Palamarina di Serapo si terrà l’Nba Clinic Tour, un evento della Nba Basketball School, che ha scelto la città di Gaeta per promuovere la propria iniziativa incentrata sulla conoscenza della pallacanestro a 360 gradi. Infatti un Technical Director del circuito Nba condurrà una serie di allenamenti spettacolari, divertenti, dinamici e di alta intensità che coinvolgerà sia gli atleti in campo che il pubblico in tribuna”. A renderlo noto, è il Basket Serapo.

Questa iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni (sezione Rookie) e tra i 13 ed i 15 anni (sezione All Star).





Il Basket Serapo ’85, nell’anno dei festeggiamenti per i 40 anni di attività, ha colto al volo l’occasione e sarà ben felice di condivide l’evento con gli amici dell’Nba Basketball School e con tutti i ragazzi del territorio che vorranno partecipare, ed a questo riguardo ringrazia il Comune di Gaeta per la concessione della struttura.

Di seguito è riportato il programma della clinic: