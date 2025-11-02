Carabinieri in un’azienda agricola di Pontinia, titolare denunciato

Nella mattinata di venerdì i carabinieri della Stazione di Pontinia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte.

All’esito delle verifiche svolte il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del posto, è stato deferito in stato di libertà per i reati di mancata formazione e relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Pertanto i carabinieri hanno contestato le predette irregolarità, elevando ammende per una somma complessiva pari a oltre 2mila e 500 euro.





Durante il controllo i carabinieri hanno vagliato la posizione di un lavoratore di nazionalità indiana che, identificato, è comunque risultato in regola sia sul territorio nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.