Anziano di 84 anni denunciato per spaccio di cocaina

Nella giornata di venerdì i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in stato di libertà un uomo di 84 anni del posto, già noto alle forze di polizia.

Nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri avevano sottoposto a controllo un uomo di 63 anni, che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.





Gli accertamenti preliminarmente condotti dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere elementi tali da identificare l’anziano indagato come il soggetto che, poco prima, aveva provveduto a cedere la droga rinvenuta. Pertanto, i carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione per eseguire una perquisizione domiciliare.

Nonostante la reiterata richiesta degli operanti l’84enne ha tentennato nell’aprire la porta di casa, dalla quale continuavano a provenire rumori. Ostacolando di fatto, per qualche minuto, l’operato dei militari dell’Arma, e lasciando ragionevolmente ipotizzare che l’uomo avrebbe assunto condotte finalizzate a disfarsi della sostanza stupefacente, o comunque di materiale o oggetti illecitamente detenuti.

Nel corso della conseguente perquisizione i carabinieri hanno comunque rinvenuto materiale vario per il confezionamento delle dosi, e sulla persona dell’indagato la somma di oltre 200 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Pertanto, l’84enen è stato appunto deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 63enne è stato segnalato alla Prefettura di Latina quale assuntore di sostanza stupefacenti.