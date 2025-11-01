Sera di follia a Fondi, ferisce una donna: trovato con droga e 40 mila euro

Ferisce una donna, poi se la prende con le forze dell’ordine, alla fine lo trovano con la droga e 40 mila euro in contanti: denunciato a piede libero un uomo di Fondi che nella serata di giovedì ha fatto intervenire gli agenti della Polizia, quelli della Guardia di Finanza, anche un’auto dei Carabinieri e un’autoambulanza.

Una donna, si sarebbe rivolta ad una pattuglia della Guardia di Finanza mentre stava svolgendo controlli ordinari. Una vera e propria richiesta di aiuto considerando che la stessa presentava delle evidenti ferite alle braccia.





Alla richiesta degli agenti di cosa fosse accaduto, la vittima spiegava di essere stata aggredita all’interno di una vicina abitazione da un uomo del posto.

Una volta giunti anche gli uomini della Polizia, questi hanno rintracciato il presunto aggressore e fatto scattare una perquisizione domiciliare.

Al termine delle verifiche, sono stati trovati circa 40 grammi di cocaina, una pistola scacciacani e una pistola ad aria compressa. Rinvenuti anche 40 mila euro in contanti.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente medicata presso l’ospedale di Terracina, dove le sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi.

Come se non bastasse, l’uomo se l’è anche presa con le forze dell’ordine, beccandosi un’ulteriore denuncia per minaccia aggravata.