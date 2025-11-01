L’intelligenza artificiale al centro del dibattito legale sulla musica: le parole di Lucia Maggi (42 Law Firm)

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di intendere il diritto musicale. Ne è convinta Lucia Maggi, CEO di 42 Law Firm, studio legale milanese che da anni affianca artisti, etichette e startup innovative. Con una formazione che unisce giurisprudenza, finanza e un passato da attrice, rappresenta un profilo atipico nel panorama legale italiano: capace di unire sensibilità artistica e competenza normativa.

«La mia vita è sempre stata abitata da performer, cantanti e musicisti – racconta – e ho capito presto che il mio percorso doveva unire il mondo dell’arte e quello del diritto». Oggi, grazie a oltre vent’anni di esperienza, guida un team che supporta molti protagonisti della musica italiana, in un momento storico in cui creatività e tecnologia si incontrano sempre più spesso nei tribunali.





L’impatto dell’intelligenza artificiale

Per Lucia Maggi, l’arrivo dell’AI generativa rappresenta un cambio di passo radicale per tutto il comparto creativo. «Con l’AI abbiamo fatto un autentico salto quantico. Ma il problema non è la tecnologia, è umano: c’è chi la teme e chi la sopravvaluta. Serve equilibrio, perché l’essere umano resta ancora fondamentale».

Un equilibrio che, secondo la legale, dovrà tradursi in nuove regole di riconoscimento economico per le opere generate o elaborate da sistemi di intelligenza artificiale, senza dimenticare il valore insostituibile della creatività umana. «Il passato ci insegna che non si può fermare l’innovazione: ai tempi di Napster l’industria musicale ha reagito chiudendosi, e il risultato è stato quello di svalutare la musica. Non possiamo ripetere lo stesso errore».

Nuove regole e nuove responsabilità

Il cambiamento tocca anche la contrattualistica. «Capita sempre più spesso di vedere bozze di contratti redatte da modelli generativi – spiega l’avvocata – e questo può essere molto rischioso, soprattutto per gli artisti emergenti. Bastano poche righe scritte male per compromettere un’intera carriera».

Al centro del sistema resta però il ruolo del manager, figura cruciale nel rapporto tra artista e industria. «Il contratto di management è come un matrimonio: se manca la fiducia, non c’è clausola che tenga. La vera tutela è costruire una relazione solida e duratura».

Social, blockchain e NFT

Nel frattempo, anche i social network sono diventati un terreno su cui il diritto deve aggiornarsi rapidamente. «È inquietante pensare che la conoscenza sia mediata dagli algoritmi – osserva – ma non possiamo scaricare tutte le colpe sulle piattaforme. Il Digital Service Act è un passo avanti, ma serve consapevolezza da parte di tutti».

Guardando alle tecnologie emergenti, la CEO resta fiduciosa: «Dopo la bolla speculativa del 2021, credo che NFT e blockchain possano offrire strumenti utili per la tracciabilità dei diritti e per i pagamenti automatizzati. È presto, ma le potenzialità sono enormi».

Il futuro del diritto musicale

Secondo Lucia Maggi, il futuro del diritto musicale non può essere affidato esclusivamente alle grandi aziende. «Lasciare che siano loro a scrivere le regole sarebbe pericoloso. Servono convenzioni internazionali che armonizzino le leggi dei diversi Paesi, e un fronte comune tra Europa, Stati Uniti e Regno Unito per bilanciare innovazione e tutela degli autori».

Una visione lucida e realistica che sintetizza la sfida di questi anni: trovare un equilibrio tra progresso e umanità, perché anche nel mondo dell’intelligenza artificiale, la musica – e chi la crea – deve restare al centro.