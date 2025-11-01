In giro con presunti arnesi da scasso: denunciato e scatta foglio di via

Carabinieri in azione nei giorni scorsi a Terracina. Ad essere denunciato a piede libero un uomo di 40 anni già noto alle forze dell’ordine e residente nella vicina Fondi.

Secondo quanto hanno reso noto i militari, a seguito del comportamento sospetto dell’individuo fermato per un normale controllo, lo hanno trovato con in possesso un particolare cacciavite.





L’uomo, pare, non sia riuscito a dare particolari spiegazioni del perché si trovasse in possesso di tale strumento, tant’è che i militari hanno fatto scattare sia la denuncia per possesso di chiavi alterate o grimaldelli e hanno anche proceduto a notificare al 40enne di Fondi il foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni dal Comune di Terracina emesso dalla Questura di Latina.