Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, le misure

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Latina ha dato esecuzione a due misure cautelari nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, a testimonianza del costante impegno della Polizia di Stato nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Nel primo caso, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’indagato, nonostante le prescrizioni imposte, aveva più volte violato le disposizioni del provvedimento, recandosi in luoghi frequentati dalla donna e ponendo in essere condotte ritenute idonee a generare timore. A seguito delle reiterate violazioni, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, da eseguire con l’applicazione del braccialetto elettronico.





Nel secondo episodio, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura nei confronti di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con problemi di tossicodipendenza, che in più occasioni avrebbe aggredito e procurato lesioni alla propria compagna, anch’essa considerata soggetto vulnerabile. Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa, il giudice ha disposto l’applicazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

In entrambi i casi, l’azione sinergica tra Procura della Repubblica e Polizia di Stato di Latina conferma la costante attenzione rivolta alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di violenza sulle donne, con l’obiettivo di garantire protezione e sicurezza alle vittime.